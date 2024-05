Nadal perde para Zverev na estreia em Roland Garros, em eliminação mais precoce

Depois de voltar ao torneio que não disputou em 2023 e se recusar a confirmar qualquer despedida antes de sua estreia, Nadal mostrou lampejos de sua melhor forma novamente na quadra Philippe Chatrier, mas o jogador de 37 anos acabou derrotado.

"Não tenho 100% de certeza se é a última vez, mas gostei muito, o público foi incrível durante toda a semana de preparação e hoje", disse Nadal ainda em quadra após a partida.

"Os sentimentos de hoje são difíceis de descrever com palavras, mas é especial sentir o amor no lugar que mais amo", afirmou. "Gosto muito de jogar e de viajar com a família. O corpo está se sentindo melhor do que há dois meses. Talvez em dois meses eu diga que é o suficiente. Mas é algo que ainda não estou sentindo."

A vitória significou que Zverev se tornou apenas o terceiro homem a vencer Nadal em Roland Garros, depois de Novak Djokovic e Robin Soderling, com o alemão também mencionando lembranças após ter se retirado do torneio nas semifinais de 2022 devido a uma lesão no tornozelo quando a dupla se encontrou pela última vez.

"Não sei o que dizer... obrigado Rafa, de todo o mundo do tênis, é uma grande honra", disse Zverev. "Assisti ao Rafa jogar durante toda a minha infância e tive a sorte de enfrentá-lo duas vezes nesta bela quadra."

Atual campeão em Roma e quarto cabeça de chave em Roland Garros, Zverev quebrou o serviço de Nadal logo no game de abertura e novamente mais tarde para fechar o primeiro set, com o teto da quadra fechado devido à forte chuva em Paris.