Bill Walton, membro do Hall da Fama da NBA, morre aos 71 anos

"Bill Walton era realmente único", disse o comissário da NBA, Adam Silver, em um comunicado que relembrou suas muitas realizações na quadra e seus "comentários perspicazes e coloridos" como radialista.

"Mas o que eu mais me lembrarei dele era seu entusiasmo pela vida", afirmou.

Walton, um pivô de 2,11 metros de altura que se movia graciosamente apesar de sua altura, alcançou o estrelato na faculdade, onde fez parte da dinastia da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, sob o comando do técnico John Wooden, vencendo os campeonatos da ANCA em 1972 e 1973.

Ele se estabeleceu como uma potência logo no início de sua carreira profissional, levando o Portland Trail Blazers ao campeonato na temporada 1976-1977, e foi nomeado o Jogador Mais Valioso no ano seguinte.

Mas, com ossos frágeis nos pés, Walton perdeu três das quatro temporadas seguintes, a maior parte como membro do San Diego Clippers, e depois voltou como jogador de banco do Boston Celtics, ajudando-os a ganhar o campeonato da NBA em 1985-1986.

Várias lesões, inclusive de um acidente de bicicleta, continuaram a afligi-lo depois de seus dias de jogador, interrompendo sua carreira como radialista extravagante que podia intercalar críticas à arbitragem de um jogo com reflexões sobre a consciência humana.