Ancelotti diz que dias que antecedem final da Liga dos Campeões são para desfrutar

Por Fernando Kallas

MADRI (Reuters) - O melhor conselho que o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, pode dar aos seus jogadores enquanto eles se preparam para enfrentar o Borussia Dortmund na final da Liga dos Campeões é aproveitar o momento, disse ele nesta segunda-feira.

A caminho de mais uma final da Liga dos Campeões, a sexta como técnico e a terceira com o Real, que busca o 15º título europeu, o sexto em 10 anos, Ancelotti, de 64 anos, acredita que seus jogadores têm experiência para lidar com as emoções.