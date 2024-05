McLaren pode vencer em Ímola, diz Piastri

ÍMOLA, Itália (Reuters) - A McLaren pode ter esperança de vencer no domingo o Grande Prêmio da Emilia Romagna, disse o australiano Oscar Piastri neste sábado, após obter vaga na primeira fila do grid de largada, ao lado do tricampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull.

Mais tarde, o jovem de 23 anos caiu três posições no grid por obstrução, mas seu companheiro de equipe Lando Norris, que venceu a corrida anterior em Miami, subiu para ocupar seu lugar.

O pole position Verstappen venceu até agora quatro das seis provas do ano, mas a McLaren pareceu estar se recuperando e fez uma dobradinha no treino livre em Ímola.