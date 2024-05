Fifa propõe sanções obrigatórias contra racismo, incluindo término de partidas

"Vamos pausar, suspender e abandonar jogos em casos de racismo, introduzindo um gesto padrão global para que os jogadores comuniquem incidentes racistas e os árbitros sinalizem a implementação do procedimento de três etapas."

O gesto envolve os jogadores levantando as mãos e cruzando os pulsos para que o árbitro tome conhecimento de um incidente racista.

O procedimento em três etapas adotado pela Fifa envolve o árbitro solicitar um anúncio público para pedir o fim desse comportamento, suspender a partida até que ele pare e, em alguns casos, abandonar a partida por completo.

"Nós... pressionaremos pelo reconhecimento do racismo como um delito criminal em todos os países do mundo e, onde já for um delito, pressionaremos para que seja processado com a gravidade que merece", acrescentou a Fifa.

A entidade também vai buscar desenvolver e promover iniciativas educacionais com escolas e governos e estabelecerá um painel antirracismo composto por ex-jogadores.

(Reportagem de Rohith Nair em Bengaluru)