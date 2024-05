Somente os capitães poderão falar com árbitros na Eurocopa de 2024

(Reuters) - Os capitães serão os únicos autorizados a falar com o árbitro e discutir uma decisão durante as partidas do próximo Campeonato Europeu, em uma tentativa de facilitar uma comunicação mais clara, disse o diretor administrativo de arbitragem da Uefa, Roberto Rosetti.

Se qualquer outro jogador se aproximar do árbitro mostrando qualquer sinal de desrespeito ou discordância, ele receberá um cartão amarelo, segundo Rosetti.

"Ser um árbitro no jogo moderno é muito difícil", afirmou Rosetti em uma carta aberta nesta terça-feira.