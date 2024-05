Eliminação de Djokovic em Roma abre porta para que Sinner assuma topo do ranking em Roland Garros

(Reuters) - A surpreendente eliminação de Novak Djokovic do Aberto da Itália, no domingo, pode ser um ponto decisivo na corrida pelo posto de número um do mundo, no momento em que o sérvio líder do ranking se prepara para a defesa do título do Aberto da França, com Jannik Sinner pronto para ultrapassá-lo.

Dois dias depois de ser acidentalmente atingido na cabeça por uma garrafa d'água enquanto dava autógrafos em Roma, um Djokovic sem brilho caiu em sua derrota mais cedo no torneio que venceu seis vezes, depois de perder para Alejandro Tabilo por 6-2 e 6-3 na terceira rodada.

Djokovic permanecerá 1.090 pontos à frente de Sinner antes do início do segundo Grand Slam do ano, em 26 de maio, mas o tenista de 36 anos está em terreno instável, pois estará defendendo 2.000 pontos em Paris e a conquista do título pode não ser suficiente para permanecer no topo.