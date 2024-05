Manchester United vence Copa da Inglaterra Feminina pela primeira com vitória de 4-0 contra Spurs

Por Christian Radnedge

LONDRES (Reuters) - O Manchester United venceu a Copa da Inglaterra Feminina pela primeira vez com uma vitória confortável por 4 a 0 sobre o Tottenham Hotspur na final neste domingo.

A equipe de Marc Skinner teve as melhores chances ao longo da partida, mas só abriu o placar no final do primeiro tempo, quando a meia Ella Toone avançou e desferiu um chute poderoso de fora da área, no canto superior.