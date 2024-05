Arsenal recupera liderança provisória com vitória por 1-0 contra o Manchester United

O City, que busca o inédito quarto título consecutivo da primeira divisão inglesa, pode retomar a liderança quando jogar contra o Tottenham Hotspur, rival londrino do Arsenal, na terça-feira.

Trossard marcou aos 20 minutos, quando Kai Havertz escapou para o espaço na direita antes de mandar a bola para a área para Trossard marcar.

As cabeças se viraram para procurar uma bandeira de impedimento, mas Casemiro – recentemente transferido do meio-campo para a linha de defesa do United, desfalcada devido à lesões – saiu lentamente da área e manteve Havertz em campo depois que o goleiro Andre Onana lançou a bola para o campo.

O técnico do United, Erik ten Hag, ficou balançando a cabeça em sinal de frustração.

O jogo oscilou de ponta a ponta nos últimos minutos tensos, com Onana saltando para desviar os chutes do substituto do Arsenal, Gabriel Martinelli e Declan Rice.

O United, que esperava se recuperar após uma terrível derrota por 4 a 0 para o Crystal Palace na segunda-feira, está em oitavo, faltando dois jogos para o fim. Eles estão três pontos atrás do sexto colocado Newcastle em sua busca por uma vaga europeia na próxima temporada, estabelecendo um confronto importante quando os Magpies visitarem Old Trafford, na quarta-feira.