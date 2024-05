Al-Hilal garante o título da Liga Saudita com vitória por 4 a 1 sobre o Al-Hazem

(Reuters) - O invicto Al-Hilal conquistou o 19º título da Saudi Pro League, ampliando o recorde, no sábado, com uma vitória por 4 a 1 sobre o Al-Hazem, recuperando o troféu do Al-Ittihad, que o conquistou na temporada passada.

A equipe de Jorge Jesus tem uma vantagem de 12 pontos sobre o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, que está em segundo lugar, faltando três partidas para o fim.

Aleksandar Mitrovic deu ao Al-Hilal a vantagem de pênalti aos 15 minutos, mas Faiz Selemani marcou o empate para o Al-Hazem aos 34 minutos.