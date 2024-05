'Vinicius Jr está muito próximo de sua primeira Bola de Ouro', diz Ancelotti

As atuações de Vinicius Junior pelo Real Madrid colocaram o atacante brasileiro na conversa para vencer sua primeira Bola de Ouro, e o técnico Carlo Ancelotti disse nesta sexta-feira que o jogador brasileiro merece o prêmio de prestígio entregue pela revista France Football ao melhor do mundo.

Vinicius, de 23 anos, marcou cinco gols e deu cinco assistências apenas na campanha do time na Liga dos Campeões, ajudando o Real Madrid a se classificar à final, e também fez 13 gols no Campeonato Espanhol, que o clube merengue conquistou no último fim de semana, estendendo seu recorde de títulos para 36.

O Real, maior vencedor da história da Liga dos Campeões, com 14 conquistas, enfrentará o Borussia Dortmund, da Alemanha, na decisão de Wembley, em 1º de junho.