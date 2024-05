Kylian Mbappé confirma que deixará o Paris Saint-Germain

PARIS (Reuters) - O astro do futebol francês Kylian Mbappé disse nesta sexta-feira, em um vídeo na plataforma de mídia social X, que deixará o Paris Saint-Germain e encerrará sua "aventura" com o clube dentro de algumas semanas.

"Este é meu último ano no Paris Saint-Germain. Não ficarei e encerrarei minha aventura em algumas semanas. Jogarei minha última partida no Parc des Princes neste domingo", disse ele no vídeo.

Tem havido muita especulação na mídia sobre a ida de Mbappé para o Real Madrid, mas o jogador francês não fez menção ao time campeão espanhol no vídeo.