Dortmund mantém a compostura e elimina PSG para chegar à final da Champions com gol de Hummels

Hummels marcou de cabeça após escanteio aos cinco minutos do segundo tempo para enviar os alemães, que venceram o título em 1997, para sua primeira final da principal competição europeia de clubes desde 2013.

Na final de 1ª de junho em Wembley, eles enfrentarão o vencedor do confronto entre Real Madrid, 14 vezes campeão, e o Bayern de Munique. Os dois times jogarão no Santiago Bernabéu, na capital espanhola, na quarta-feira, depois de empatarem por 2 x 2 no jogo de ida na Alemanha.

O PSG, do técnico Luis Enrique, acertou a trave quatro vezes, mas não conseguiu encontrar o fundo das redes. Kylian Mbappé, cuja saída ao final da temporada é amplamente esperada, foi apenas uma sombra do jogador brilhante que costuma ser.

“Faltou eficiência para nós”, disse o capitão do PSG, o zagueiro brasileiro Marquinhos.

“Ainda há coisas positivas para tirarmos desta competição. No começo, ninguém imaginava que chegaríamos tão longe. Perdemos na semifinal, mas com um novo técnico e um novo projeto”.

O técnico do Dortmund, Edin Terzic, disse que seu time mereceu chegar à final.