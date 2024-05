Com Real Madrid no horizonte, Bayern de Munique perde para Stuttgart

Também matou as especulações de que Tuchel poderia continuar, após a campanha longa na Liga dos Campeões e alguns treinadores, incluindo Ralf Rangnick, recusarem propostas dos bávaros.

Para o Stuttgart, no entanto, o resultado coroou o que tem sido uma campanha excepcional, com a 21ª vitória da temporada, igualando o recorde do clube.

Os donos da casa abriram o placar merecidamente com um toque de Leonidas Stergiou por cima do goleiro Manuel Neuer, pouco antes da marca de meia hora, e depois de perderem três chances de ouro.

Um Bayern de Munique muito modificado empatou com um pênalti convertido por Harry Kane, aos 37 minutos. Kane chegou a 36 gols pela Bundesliga nesta temporada e está a cinco do recorde de 41 de Robert Lewandowski em 2021.

(Reportagem de Karolos Grohmann)