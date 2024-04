Ex-campeã de Wimbledon e Roland Garros, Muguruza se aposenta do tênis

(Reuters) - A tenista espanhola Garbiñe Muguruza, ex-número um do mundo e campeã de Wimbledon e Roland Garros, anunciou neste sábado sua aposentadoria durante coletiva de imprensa, tornando o hiato que anunciou no mês passado uma decisão permanente.

Nascida na Venezuela, Muguruza venceu Roland Garros em 2016 e Wimbledon em 2017, além de ter alcançado a final do Aberto da Austrália em 2020. Em abril do ano passado, ela afirmou que daria uma pausa nas competições para passar mais tempo com a sua família.

“Eu não sinto falta da disciplina e das dificuldades da vida que eu tinha antes. Tenho me dado conta de que o que eu mais quero é olhar para a frente e construir meu próximo capítulo, e não o capítulo do tênis”, afirmou ela, em coletiva de imprensa realizada em Madri.