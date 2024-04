França tem plano B para abertura dos Jogos Olímpicos no rio Sena se segurança exigir

"Deixe-o ir, é uma vez a cada 100 anos, as Olimpíadas (em Paris)."

A mãe não convencida respondeu que esperava que seu filho trabalhasse naquele dia e não pudesse comparecer.

Macron, que deu sua entrevista no museu Grand Palais, em Paris, que acaba de ser reformado para sediar as competições de esgrima e taekwondo, afirmou que não havia mudado de ideia sobre nadar no Sena.

Paris tem trabalhado na limpeza do Sena para que as pessoas possam nadar nele novamente, como aconteceu durante as Olimpíadas de Paris de 1900. Mas um problema de esgoto no verão passado levou ao cancelamento de um evento de natação pré-olímpico.

A liderança olímpica e paralímpica dos Estados Unidos está confortável com os planos de segurança do rio Sena que os anfitriões têm para a cerimônia de abertura, disse a chefe de segurança da equipe, Nicole Deal.

"Sem dúvida, uma cerimônia de abertura sem precedentes", disse ela aos repórteres em Nova York.