Nike aposta em Jogos Olímpicos para recuperar participação no mercado

A Nike alertou há três semanas que sua receita na primeira metade do ano fiscal de 2025 diminuirá e disse que reduzirá os pedidos de calçados consagrados, como o Air Force 1, enquanto tenta se concentrar em produtos novos e inovadores.

Embora a Nike, com receita anual de 51,2 bilhões de dólares no ano até 31 de maio de 2023, seja muito maior do que a Adidas e a Lululemon, os analistas do HSBC esperam que seu crescimento anual de venda generalizada fique atrás dessas marcas em 2024, 2025 e 2026.

A perspectiva de os atletas olímpicos quebrarem recordes com equipamentos da Nike pode ajudar a atrair mais consumidores para a marca.