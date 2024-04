Liverpool leva baile do Atalanta em casa; Roma derrota o Milan

LEVERKUSEN, ALEMANHA (Reuters) - O Liverpool sofreu nesta quinta-feira uma chocante derrota por 3 a 0, em casa, para o Atalanta, em partida de ida pelas quartas-de-final da Liga Europa, em jogo que teve dois gols de Gianluca Scamacca pelo time italiano. Em noite difícil para antigos campeões europeus na competição de segunda linha do continente, o Milan também perdeu em casa, por 1 a 0, para a Roma. O Atalanta saiu na frente do Liverpool aos 38 minutos, quando Scamacca chutou sem marcação para vencer o goleiro Caoimhin Kelleher, após passe preciso de Davide Zappacosta. O jogador aproveitou a frágil defesa do time inglês para ampliar aos 15 minutos do segundo tempo, antes de Mario Pasalic fechar o placar a sete minutos do fim. Gols no fim da partida dos reservas Jonas Hofmann e Victor Boniface deram ao Bayer Leverkusen a vitória por 2 a 0, em casa, contra o West Ham United. A Roma derrotou o Milan graças a uma cabeçada certeira de Gianluca Mancini, após cruzamento de Paulo Dybala, aos 17 minutos do primeiro tempo. Campeão português, o Benfica derrotou em casa o Olympique de Marselha por 2 a 1, com gols de Rafa Silva e do argentino Angel Di María. Os jogos de volta ocorrerão na próxima quinta-feira. (Reportagem de Janina Nuno Rios na Cidade do México e Anita Kobylinska em Gdansk)