Puma foca na velocidade em batalha olímpica com Adidas e Nike

Enquanto a Puma tenta conquistar mais corredores amadores e profissionais, seu patrocínio à equipe olímpica da Jamaica e a algumas das melhores velocistas do mundo, como Shericka Jackson e Elaine Thompson-Herah, ajuda a associar a marca à velocidade, disse Geoff Lowery, analista da Redburn em Londres.

"Você nunca venderá muitas sapatilhas de corrida, mas em termos de equipes devidamente icônicas que o credenciam como uma marca de desempenho e o associam a alguns dos atletas mais empolgantes, a Puma tem um relacionamento muito forte com isso", disse Lowery.

Freundt visitou a Jamaica no final de março, participando pela primeira vez da principal competição de atletismo do ensino médio do país para lançar o kit olímpico jamaicano, em um evento visto como um campo de testes para jovens talentos do atletismo.

"Precisamos deixar bem claro que a Puma tem a ver com velocidade", disse Freundt, que está no cargo há pouco mais de um ano, em uma entrevista à Reuters antes do lançamento da campanha. "Isso é algo que precisamos fortalecer ainda mais na mentalidade do consumidor."

Assim como em outros varejistas de material esportivo que patrocinam atletas olímpicos e investem dinheiro de marketing nos Jogos, a aposta é que os atletas que baterem recordes com equipamentos da Puma incentivarão os espectadores a usar toda a sua linha de produtos, criando um possível "efeito halo" para tudo, desde tênis de maratona até calçados comuns.

Marcas como Puma, Adidas e Nike também poderão comemorar as medalhas de seus atletas olímpicos nas redes sociais durante os Jogos pela primeira vez, à medida que o Comitê Olímpico Internacional (COI) planeja flexibilizar as regras que regem o marketing online em um "projeto piloto" com a Federação Mundial da Indústria de Artigos Esportivos.