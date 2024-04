Brasil sediará partida entre Eagles e Packers em 1º jogo da NFL no país

O Eagles, que foi designado como equipe mandante para o embate, já enfrentou o Jacksonville Jaguars no estádio de Wembley, em Londres, em 2018, enquanto o Packers jogou contra o New York Giants no estádio do Tottenham Hotspur, também em Londres, em 2022.

A NFL já realiza anualmente jogos da temporada regular em Londres e na Alemanha e, em dezembro, as equipes aprovaram um aumento nos jogos internacionais de quatro para oito em 2025, sendo que Madri também deve sediar uma partida.

(Por Trevor Stynes)