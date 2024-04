Barça supera PSG fora de casa na Champions com 2 gols de Raphinha; Atlético de Madrid vence

PARIS (Reuters) - O atacante brasileiro Raphinha marcou duas vezes nesta quarta-feira para ajudar o Barcelona a derrotar o Paris Saint-Germain por 3 x 2 como visitante, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, enquanto o Atlético de Madrid superou o Borussia Dortmund por 2 x 1 em casa.

Pentacampeão europeu, o Barça dominou as primeiras ações do jogo contra a equipe francesa, que continua em busca de seu primeiro título da Liga dos Campeões, e saiu na frente graças a um gol de Raphinha, aos 37 minutos do primeiro tempo.

O PSG pressionou mais depois do intervalo, e empatou aos três da etapa final, com um golaço de Ousmane Dembélé. Dois minutos depois, o time da casa abriu 2 x 1, por meio de Vitinha.