Golaço de Valverde dá empate por 3 x 3 ao Real Madrid contra o City; Bayer e Arsenal também empatam

Mas Eduardo Camavinga começou a reviravolta aos 12 minutos, quando seu chute de longe desviou no zagueiro Rúben Dias e deixou o goleiro Stefan Ortega desamparado.

Dois minutos depois, Vinicius Junior deu um brilhante passe em profundidade para Rodrygo, que entrou na área e tocou na saída de Ortega para colocar os donos da casa à frente no placar.

O Manchester City voltou a tomar a dianteira, aos 26 minutos da etapa final, depois de Phil Foden e Josko Gvardiol acertarem duas impressionantes finalizações de longa distância em um intervalo de cinco minutos.

Mas um tremendo chute de primeira de Federico Valverde, aos 34, resgatou o Real Madrid em mais uma noite épica de Liga dos Campeões.

“O gol nos dá um pouco de ânimo para a volta. O público acompanhou cada minuto, todos seguimos para o mesmo lado e todos lutamos pelo mesmo objetivo”, disse Valverde, a uma emissora de televisão local, após a partida. “O empate é para os dois, os dois fizeram um grande jogo.”

No outro duelo do dia, Kane, ex-atacante do Tottenham e habitual algoz do Arsenal nos torneios ingleses, marcou aos 32 minutos para dar ao Bayern de Munique a vitória parcial por 2 x 1.