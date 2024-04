PARIS (Reuters) - Os anéis olímpicos serão exibidos na Torre Eiffel para os Jogos de Paris, informou o presidente da empresa operadora do monumento.

Jean-François Martins disse que o trabalho para colocar os anéis na torre começará no final do mês, depois que a tocha olímpica deixar a antiga Olímpia, na Grécia. Os anéis ficarão no lado da torre voltado para o rio Sena.

A Torre Eiffel será uma parte central dos Jogos Olímpicos de Paris, servindo como cenário para o evento de vôlei de praia. Além disso, o monumento marcará o quilômetro 38 da maratona.