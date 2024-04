Maratonista britânico se torna primeira pessoa a percorrer toda a África

O jovem de 27 anos passou pela Namíbia, Angola, República Democrática do Congo, República do Congo, Camarões, Nigéria, Benin, Togo, Gana, Costa do Marfim, Guiné, Senegal, Mauritânia e Argélia, antes de chegar a Ras Angela no domingo à noite.

O atleta de resistência também arrecadou mais de meio milhão de libras para caridade ao longo do caminho.

"O objetivo principal é desafiar a si mesmo e fazer algo incrível", disse Simon Klima, da plataforma de caridade Givestar, à Reuters.

“Até agora, quase 600.000 libras (758.160 dólares) foram arrecadadas para duas instituições de caridade, Sandblast e Running. Esperançosamente, chegando a um milhão de libras, Russ atingirá um milhão de libras com sua arrecadação de fundos, essa é a meta."

Cook foi acompanhado por apoiadores na parte final de sua viagem, muitos dos quais voaram especialmente para estar lá.

"Eu vi o post no Instagram onde ele convidou todo mundo para sair. Eu estava deitado no meu sofá, era uma tarde de domingo, eu vi e ele disse que todos podem vir", disse Warren Blake, dos EUA, à Reuters.