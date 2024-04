Liverpool e Manchester United empatam em 2 x 2

Com sete jogos restantes na disputa pelo título, Liverpool e Arsenal têm 71 pontos, com os Gunners liderando no saldo de gols. O detentor do título, Manchester City, está em terceiro com 70 pontos, enquanto o United está em sexto.

Luis Diaz colocou o Liverpool no placar aos 23 minutos, quando Dominik Szoboszlai cobrou escanteio que Darwin Nunez cabeceou para o colombiano desmarcado.

Mas Bruno Fernandes marcou um gol - o 50º gol do capitão do United na liga pelo time - aos 50 minutos, quando aproveitou um passe solto do Liverpool.

Kobbie Mainoo fez os fiéis de Old Trafford rugirem com seu foguete de dentro da área que atingiu o canto superior oposto aos 67 minutos. O jovem de 18 anos correu até a bandeira de escanteio para saudar a torcida.

O Liverpool sofreu o pênalti quando Harvey Elliott foi derrubado na área.