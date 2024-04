Djokovic quer última partida com Nadal em Roland Garros

(Reuters) - A desistência de Rafael Nadal do Masters de Monte Carlo lançou dúvidas sobre a participação do 22 vezes campeão de Grand Slam no Aberto da França, mas Novak Djokovic disse que ainda espera por um capítulo final em sua rivalidade histórica.

O espanhol de 37 anos, que disse esperar se aposentar após a temporada de 2024, voltou às competições em Brisbane em janeiro, depois de quase um ano afastado das quadras devido a uma lesão, mas não disputou nenhum evento ATP desde então.

“Como fã de tênis, quero que ele jogue pelo menos mais um torneio antes de se aposentar...”, disse o número 1 do mundo, Djokovic, ao Eurosport no sábado.