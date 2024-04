Verstappen conquista a pole no GP de F1 do Japão pelo terceiro ano consecutivo

Por John Geddie

SUZUKA, JAPÃO (Reuters) - O campeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, conquistou a pole position pelo terceiro ano consecutivo no Grande Prêmio do Japão neste sábado, com Sergio Perez se classificando em segundo lugar para garantir o domínio da Red Bull na primeira fila.

Verstappen estabeleceu o ritmo com uma volta de 1 minuto e 28,197 segundos – 0,066 segundo à frente de Perez – tornando-se o primeiro piloto a conquistar a pole nas primeiras quatro corridas de uma temporada desde Lewis Hamilton, nove anos atrás.