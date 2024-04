Milan passeia em vitória por 3 x 0 sobre um Lecce com dez homens

Pulisic abriu o placar para o Milan, aos seis minutos, depois de Samuel Chukwuez invadir a área e cruzar para o meia norte-americano, que converteu a chance com uma batida colocada da entrada da área, sem chances para o goleiro do Lecce, Wladimiro Falcone.

Giroud dobrou a vantagem do Milan desviando de cabeça à queima-roupa após escanteio, aos 20 minutos.

Com seu 13º gol pela liga italiana, a sete jogos do fim da campanha, o francês já igualou a sua contagem da temporada passada pela Serie A.

Leão completou a vitória do Milan aos 12 minutos da etapa final.

O atacante português perseguiu um passe longo do meia Yacine Adli, do campo de defesa, e bateu rasteiro na saída de Falcone.

Leão, que marcou e deu assistência na vitória do Milan por 2 x 1 sobre a Fiorentina no último fim de semana, teve envolvimento direto em mais gols por todas as competições (14) do que qualquer outro jogador da Serie A em 2024, com oito gols e seis assistências.