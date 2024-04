Com dois gols, De Bruyne lidera vitória do City contra o Palace

LONDRES (Reuters) - Kevin de Bruyne marcou duas vezes na vitória dominante do Manchester City por 4 x 2 sobre o Crystal Palace, fora de casa, neste sábado, com o atual campeão igualando a pontuação do Liverpool na liderança do Campeonato Inglês.

Chocado após ter concedido um gol no começo marcado pelo atacante do Palace, Jean-Philippe Mateta, De Bruyne empatou com uma linda finalização e, depois de Rico Lewis e Erling Haaland marcarem no segundo tempo, o meia belga fez o seu segundo.

“É como todas as outras disputas pelo título. Temos que vencer todos os jogos”, disse Lewis, 19 anos, à TNT Sports. “Três times estão nela e temos que ser o time mais forte.”