Bayern desperdiça vantagem de dois gols e é derrotado pelo Heidenheim

HEIDENHEIM, ALEMANHA (Reuters) - O Bayern de Munique desperdiçou uma vantagem de dois gols e foi derrotado de maneira chocante pelo Heidenheim neste sábado por 3 x 2, um resultado que praticamente elimina as esperanças dos bávaros, que já eram baixas, de conquistar o título do Campeonato Alemão, a seis rodadas do fim.

Tim Kleidienst completou uma reviravolta memorável para o time da casa aos 34 minutos do segundo tempo, deixando o Bayern a 16 pontos do líder Bayer Leverkusen, que pode selar seu primeiro título após as partidas da próxima semana.

Os bávaros, que enfrentarão o Arsenal na terça-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, perderam seus últimos dois jogos pela Bundesliga. O técnico Thomas Tuchel sairá ao fim da temporada.