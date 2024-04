Arsenal vence o Brighton facilmente e volta à liderança

O Brighton começou bem, mas o Arsenal rapidamente se assentou na partida, e Saka converteu um pênalti, aos 33 minutos, após pênalti marcado por falta de Tariq Lamptey em Gabriel Jesus dentro da área.

O Arsenal foi uma ameaça constante no campo de ataque e os torcedores visitantes gritaram de peito aberto após Kai Havertz completar um passe para trás de Jorginho à queima-roupa aos 17 minutos do segundo tempo.

O Trossard, ex-jogador do Brighton, saiu do banco de reservas e assegurou os três pontos com uma jogada individual no fim da partida.

(Reportagem de Martyn Herman)