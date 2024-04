Kremlin rejeita afirmação de Macron de que Rússia tenta atrapalhar Jogos Olímpicos de Paris

MOSCOU (Reuters) - O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, rejeitou nesta sexta-feira as afirmações do presidente francês, Emmanuel Macron, de que a Rússia atingiria as Olimpíadas de Paris de forma malévola, chamando-as de absolutamente infundadas.

Peskov também negou uma alegação do ministro dos Transportes da República Tcheca, Martin Kupka, que disse ao Financial Times que a Rússia estava tentando sabotar as redes ferroviárias da União Europeia por meio de uma campanha de hacking em grande escala.

"Essas acusações são absolutamente infundadas, tanto no primeiro quanto no segundo caso. Elas são ouvidas com frequência, mas nunca são apoiadas por evidência ou argumentação adequada. Não aceitamos absolutamente tais acusações", afirmou Peskov.