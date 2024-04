Dirigente de futebol Rubiales recebeu intimação judicial ao voltar à Espanha, diz fonte

A advogada acrescentou, no entanto, que Rubiales não foi notificado e teve permissão para sair sem restrições.

A polícia não respondeu aos pedidos de comentários.

Enquanto Rubiales estava no exterior, um juiz espanhol ordenou buscas em escritórios e propriedades ligados a uma investigação sobre suposta corrupção, gestão inadequada e lavagem de dinheiro durante seu mandato como presidente da RFEF.

Um tribunal de Madri está investigando desde junho de 2022 se Rubiales cometeu um crime de gestão imprópria quando a RFEF acertou com a empresa Kosmos, do ex-jogador do Barcelona Gerard Piqué, em transferir a Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita em um negócio no valor de 120 milhões de euros.

A polícia revistou a sede da RFEF nos arredores de Madri e o apartamento de Rubiales na cidade de Granada, no sul da Espanha, em 20 de março, bem como um estádio de futebol em Sevilha. Até o momento, sete pessoas foram presas.

Em setembro, ele renunciou ao cargo de presidente da RFEF e, um mês depois, foi banido pela Fifa de todas as atividades futebolísticas por três anos por ter beijado a jogadora Jenni Hermoso na boca sem consentimento após o triunfo da Espanha na Copa do Mundo feminina.