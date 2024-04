"Eu não aguentei", diz goleiro vítima de ofensa racista após jogo abandonado na Espanha

O jogo entre o Rayo Majadahonda, de Sarr, e o Sestao River Club foi suspenso aos 39 minutos do segundo tempo. A discussão fez com que Sarr fosse expulso pelo árbitro, que estava longe demais para ouvir os insultos, e depois seus companheiros de time deixaram o gramado em protesto.

O racismo no esporte tem sido um tópico quente na Espanha, principalmente após o ponta brasileiro do Real Madrid Vinicius Junior, que sofreu vários incidentes de ofensas preconceituosas e faz parte de uma campanha contra o racismo, chamar a liga espanhola e a Espanha de racistas no ano passado.

No sábado, ele expressou apoio aos afetados pelo racismo, citando “três casos desprezíveis de racismo” apenas naquele dia, incluindo o de Sarr. O lateral argentino do Sevilla Marcos Acuña e membros da comissão técnica do time também foram alvos de “insultos racistas e xenofóbicos” de torcedores em um jogo do Campeonato Espanhol contra o Getafe fora de casa, disse o clube.

(Reportagem de Michael Gore e Guillermo Martinez)