Italiano Sinner celebra boa fase e 2ª posição no ranking após título em Miami

"Você nunca sabe se esta é a última vez ou não. Portanto, você tem que aproveitar isso por um dia, e agora um novo capítulo está chegando, a temporada de quadra de saibro está chegando, completamente diferente."

"Vamos ver como vou jogar daqui para frente. Mas, com certeza, a temporada na quadra dura até agora tem sido muito boa", acrescentou.

Com um saque aprimorado e golpes exemplares, Sinner está em alta nesta temporada, vencendo o Aberto da Austrália em janeiro, o que deve ser o primeiro de muitos títulos de Grand Slam.

Sua única derrota no ano foi para Carlos Alcaraz nas semifinais em Indian Wells, mas o espanhol agora está atrás do rival no ranking.

"Ser o número dois é uma sensação incrível", disse Sinner.

"Nunca pensei em chegar a esse ponto. Venho de uma família muito normal. Meu pai ainda está trabalhando, assim como minha mãe. Para mim, o esporte é uma coisa e a vida é outra."