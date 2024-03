Manchester City e Arsenal empatam sem gols e Liverpool consolida liderança

Por Lori Ewing

MANCHESTER, INGLATERRA (Reuters) - O Arsenal empatou em 0 x 0 com o atual campeão Manchester City neste domingo no Estádio Etihad, permitindo ao Liverpool assumir a liderança em um dia crucial na corrida pelo título do Campeonato Inglês.

O Arsenal de Mikel Arteta, em busca do primeiro título da liga em 20 anos, está em segundo lugar na tabela com 65 pontos faltando nove jogos para o fim da competição, enquanto o City é o terceiro com 64.