Liverpool vence o Brighton e assume liderança no Inglês

LIVERPOOL, INGLATERRA (Reuters) - O atacante Mohamed Salah marcou o gol da vitória e o Liverpool conseguiu a virada sobre o Brighton & Hove Albion por 2 x 1, assumindo provisoriamente a liderança do Campeonato Inglês antes do confronto entre Manchester City e Arsenal neste domingo.

O belo gol de Salah no segundo tempo alçou o Liverpool a 67 pontos, três à frente do segundo colocado Arsenal e quatro à frente do City em um dia crucial na disputa pelo título.

O atacante egípcio atormentou o Brighton, concluindo 12 vezes a gol para anotar seu maior número de finalizações em um só jogo de Premier League, embora apenas uma delas tenha acertado o fundo da rede, o que foi vital para o resultado.