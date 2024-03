Son garante vitória de virada do Tottenham sobre o Luton

LONDRES (Reuters) - O capitão do Tottenham Hotspur, Son Heung-min, marcou no final do jogo e garantiu a vitória por 2 x 1 no Campeonato Inglês sobre o Luton Town, reforçando neste sábado as ambições do time de ficar entre os quatro primeiros do campeonato.

Aos 41 minutos do segundo tempo, Son começou e finalizou uma jogada, deixando o Luton sem ter o que fazer em uma exibição animada no norte de Londres.

Tahith Chong deu ao Luton uma vantagem surpreendente no início, com Son acertando a trave logo depois. O Tottenham empatou aos 6 do segundo tempo, quando Issa Kabore marcou contra e a pressão dos anfitriões acabou sendo recompensada com o gol decisivo de Son.