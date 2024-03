Show de Barnes nos últimos minutos leva Newcastle a vitória dramática sobre o West Ham

NEWCASTLE, INGLATERRA (Reuters) - O reserva Harvey Barnes marcou dois gols na vitória do Newcastle United sobre o West Ham United por 4 x 3 em uma partida emocionante do Campeonato Inglês no St James's Park neste sábado.

Jarrod Bowen colocou o West Ham na frente por 3 x 1 logo após o intervalo, mas o segundo pênalti de Alexander Isak a 13 minutos do fim deu esperança ao Newcastle, e Barnes empatou com uma finalização certeira.

Barnes, então, acertou um belo chute de fora da área aos 45 minutos do segundo tempo, provocando cenas delirantes de comemoração.