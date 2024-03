Leverkusen vira no final e vence Hoffenheim

LEVERKUSEN, ALEMANHA (Reuters) - O Bayer Leverkusen, líder do Campeonato Alemão, marcou dois gols no final do jogo com Robert Andrich e Patrik Schick para vencer o Hoffenheim por 2 x 1 neste sábado e se aproximar do título da liga.

O Leverkusen, invicto há 39 jogos em todas as competições nesta temporada, soma 73 pontos faltando sete partidas. O Bayern de Munique, que enfrenta o Borussia Dortmund neste sábado, está em segundo lugar com 60 pontos.

Um dia depois de o técnico Xabi Alonso ter anunciado que permanecerá no time apesar do interesse de grandes clubes europeus, o Leverkusen ficou atrás no placar quando Maximilian Beier, do Hoffenheim, superou o goleiro Lukas Hradecky aos 33 minutos.