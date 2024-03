Fulham se recupera e empata em 3 x 3 com o Sheffield United

SHEFFIELD (Reuters) - O Fulham perdia para o Sheffield por dois gols, mas conseguiu se recuperar e garantir um empate por 3 x 3 pelo Campeonato Inglês neste sábado.

O Sheffield United assumiu a liderança quando o cruzamento de Oli McBurnie da esquerda encontrou Ben Brereton Diaz na área que, com um rápido toque, foi parar na rede aos 13 minutos do segundo tempo. Quatro minutos depois, o Fulham empatou com João Palhinha.

McBurnie recuperou a vantagem do United aos 23 minutos, dois minutos antes de Brereton Diaz fazer o segundo e levar o placar para 3 x 1.