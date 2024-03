Chelsea empata em casa com Burnley

O Chelsea lutou para fazer valer a vantagem numérica antes de recuperar a vantagem aos 33 minutos do segundo tempo, quando Palmer marcou novamente, desta vez com um chute rasteiro. Três minutos depois, Burnley empatou novamente, quando Dara O'Shea cabeceou do escanteio.

O empate deixou o Chelsea na 11ª posição da tabela, enquanto o Burnley está na 19ª posição, quatro pontos atrás do Nottingham Forest, 17º colocado.

(Reportagem de William Schomberg)