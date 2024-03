Técnico da Espanha pede aos torcedores que coloquem país acima da lealdade ao clube

(Reuters) - O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, disse que ficou envergonhado ao ouvir alguns torcedores vaiando o atacante Álvaro Morata, do Atlético de Madri, durante o empate de 3 x 3 com o Brasil, na terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu, casa do rival Real Madrid.

"Dói profundamente que em meu país vaiem um jogador da seleção, o capitão que é um modelo para nós. Quando ouço essas vaias, como espanhol, sinto-me envergonhado", disse De la Fuente aos repórteres na terça-feira.

"Temos de deixar de lado a lealdade ao clube. Esta é a seleção espanhola, seja em um amistoso, seja em uma competição oficial ou não."