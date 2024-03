Ucrânia se classifica à Euro 2024 com vitória sobre Islândia

“Obrigado, rapazes! Obrigado, time! Por terem provado mais vez que, quando os ucranianos encaram desafios, mas se recusam a desistir e continuam lutando, eles invariavelmente vencem”, disse o presidente Volodymyr Zelenskiy, em uma mensagem no Telegram.

Cantos de “Ucrânia, Ucrânia” ecoaram no estádio, com cenas de alegria e bandeiras amarelas e azuis que não foram muito diferentes do que poderia se esperar se o jogo fosse em Kiev.

A Polônia abriga um grande número de refugiados da guerra, muitos dos quais devem ter estado no estádio para testemunhar um dos grandes triunfos do time, dadas as circunstâncias.

