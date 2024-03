Mbappé busca reação da França após derrota para Alemanha

(Reuters) - A derrota da França por 2 x 0 para a Alemanha foi um alerta para o Campeonato Europeu e a equipe tem que mostrar uma reação no amistoso de terça-feira contra o Chile, disse o atacante Kylian Mbappé.

Florian Wirtz marcou aos sete segundos de jogo para a Alemanha, que dobrou a vantagem no início do segundo tempo com Kai Havertz, conquistando a vitória em Lyon no sábado.

"Temos que entender que, se jogarmos assim as partidas que temos pela frente, poderemos ter uma grande decepção e não queremos que isso aconteça conosco", disse Mbappé aos repórteres na segunda-feira.