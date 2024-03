Georgia se classifica para a Euro 2024 após vitória nos pênaltis contra a Grécia

TBILISI (Reuters) - A Georgia se classificou para a Eurocopa de 2024 graças a uma vitória por 4 x 2 nos pênaltis contra a Grécia e chegou à primeira grande competição da sua história, após uma intensa final de repescagem que terminou 0 x 0, incluindo a prorrogação, nesta terça-feira.

Nika Kvekveskiri, da Georgia, converteu sua cobrança, depois de Giorgos Giakoumakis, da Grécia, bater para fora, e levou a torcida da casa à loucura com a vitória de sua seleção nos pênaltis.

O jogo foi disputado e nervoso, com poucas chances no tempo regulamentar. A prorrogação trouxe um pouco mais de movimentação, com os dois lados criando oportunidades para vencer o confronto, mas uma disputa por pênaltis pareceu inevitável.