Brasil reage para empatar com Espanha por 3 x 3 em amistoso

Por Fernando Kallas

MADRI (Reuters) - Lucas Paquetá converteu um pênalti nos últimos instantes dos acréscimos para garantir um empate por 3 x 3 ao Brasil contra a Espanha, em um amistoso mal-humorado no estádio Santiago Bernabéu nesta terça-feira.

Os donos da casa dominaram as ações desde o começo e abriram dois gols de vantagem com Rodri, cobrando pênalti, e Dani Olmo, mas Rodrygo reduziu a vantagem antes do intervalo, após um erro do goleiro Unai Simón.