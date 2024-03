Em meio a lágrimas, Vinicius Junior diz que ofensas racistas na Espanha estão tirando sua alegria de jogar

Na temporada passada, houve 10 episódios de racismo contra o jogador de 23 anos relatados aos procuradores do Campeonato Espanhol.

“Eu só quero jogar futebol, mas é difícil seguir em frente... cada vez tenho menos vontade de jogar (por causa das ofensas racistas)”, disse Vinicius, em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira, às vezes com dificuldades para falar entre as lágrimas.

“Não tenho pensando tanto em sair daqui (da Espanha). Se saio daqui, dou aos racistas o que eles querem.”

“Vou seguir lutando e jogando no melhor do mundo, ganhando títulos e fazendo muitos gols, para que vejam cada vez a minha cara. Como sou um jogador atrevido, que joga no Real Madrid e ganhamos muitos títulos, é complicado.”

O Brasil enfrentará a Espanha no Santiago Bernabéu na terça-feira, em um amistoso que faz parte de uma campanha antirracismo.

Em maio do ano passado, o jogo do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol no estádio Mestalla, do Valencia, foi interrompido por 10 minutos após Vinicius sofrer ofensas racistas de alguns setores das arquibancadas.