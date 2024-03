Takerufuji se torna 1º iniciante na primeira divisão a vencer um torneio de sumô em 110 anos

(Reuters) - Takerufuji se tornou o primeiro lutador de sumô em 110 anos a vencer o torneio da primeira divisão na estreia neste domingo, triunfando no Grande Torneio de Sumô da Primavera de 15 dias em Osaka, apesar de uma lesão no tornozelo no penúltimo dia.

O jovem de 24 anos do norte do Japão, que só entrou no sumô profissional no final de 2022, empurrou seu oponente Gonoyama na Edion Arena Osaka para deleite da multidão, dando-lhe um recorde incontestável de 13 vitórias e duas derrotas para reivindicar o Taça do Imperador.

"Eu fiz isso apenas com força de vontade. Eu realmente não sabia o que estava acontecendo", disse Takerufuji sobre sua vitória final.