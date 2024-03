Severino enfrenta saída do UFC após morder adversário na estreia

O presidente do UFC, Dana White, disse mais tarde ao site de esportes de combate keviniole.com que Severino seria cortado do UFC.

"Estávamos lutando bem e então, em algum momento, por algum motivo, ele decidiu me morder", disse Lima após a luta.

Mais tarde no sábado, Lima postou uma foto sua no Instagram com a marca da mordida, que foi republicada por White junto com a promessa de um bônus de 50 mil dólares.

(Reportagem de Aadi Nair em Bengaluru)